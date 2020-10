Scala feiert erfolgreiche Konzert-“Aida“ mit 650 Zuschauern

Die Scala hat am Dienstagabend eine erfolgreiche Aufführung von Verdis „Aida“ in Konzertform vor 650 Zuschauern gefeiert, die sich im Theater mit 2.000 Plätzen streng an die Anti-Covid-Vorsichtsmaßnahmen gehalten haben. Dirigiert wurde das Konzert von Scala-Musikdirektor Riccardo Chailly, die Sopranistin Saioa Hernandez übernahm die Rolle der Aida. Die Mezzosopranistin Anita Ratschwelischwili spielte die Amneris, der Tenor Francesco Meli den Radames.