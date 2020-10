Wieder Proteste gegen Israels Regierungschef Netayahu

In Israel haben sich am Dienstagabend wieder Hunderte Menschen über eine Einschränkung des Demonstrationsrechts hinweggesetzt und gegen Ministerpräsident Benjamin Netanyahu demonstriert. In Jerusalem stellten sich die Demonstranten an Straßen und Plätzen auf. Die meisten von ihnen trugen Masken und hielten Abstand, viele hatten israelische Flaggen dabei. In Tel Aviv beteiligten sich Hunderte Menschen an den Protesten, wie auf Luftaufnahmen des Fernsehens zu sehen war.