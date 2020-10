Raab erteilt Ausländer-Wahlrecht Absage: „Staatsbürgerschaft ist ein hohes Gut"

Wien – Nirgendwo in Österreich leben so viele Menschen ohne Stimmrecht wie in der Bundeshauptstadt. Rund 30 Prozent der in Wien lebenden Menschen im wahlberechtigten Alter dürfen aufgrund ihrer Staatsbürgerschaft nicht an der Gemeinderatswahl am Sonntag teilnehmen. Wie schon vor anderen Urnengängen wird auch diesmal darüber diskutiert, ob das so bleiben soll oder nicht. Während sich die Grünen für ein Ausländer-Wahlrecht einsetzen, lehnen das alle anderen Parteien in Wien ab. Auch Bürgermeister und SPÖ-Chef Michael Ludwig tut das. Das war aber nicht immer die Linie der Roten.