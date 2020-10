Nehammer startet Forschungsprojekt „Zielland Österreich“

Nehammer hat das Projekt nach eigenen Angaben in Auftrag gegeben, weil es in Österreich kaum Forschungen und Untersuchungen zu Zielstaaten-Entscheidungen gibt und wie diese zustande kommen. Der Minister hält es für notwendig, „gemeinsam wirksame Strategien für die Zukunft auf Basis wissenschaftlicher Studien zu entwickeln“, wie er nach einer Kick-Off-Veranstaltung in einer Aussendung erklärte.