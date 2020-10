Erste Hägglunds sind in Osttirol unterwegs

Nach einem theoretischen Ausbildungsteil erlernen die Soldaten ab Montag am Gelände des Schießplatzes des Bundesheeres in der Lavanter Forcha die Beherrschung des Hägglunds im Gelände, wobei die Schulungen für die Waffenstation sowie die Fahrerkabine parallel erfolgen. Zumindest bis zum Jahresende läuft das Training in Lienz. Das Jägerbataillon 24 wird in der Folge acht Hägglunds erhalten. Weitere acht stationiert das Bundesheer in Spittal, ebenso viele in Salzburg und an weiteren, noch nicht festgelegten, Standorten in Nordtirol.