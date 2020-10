Von Krankheit ausgebremst: WM-Aus für Tiroler Top-Favoritin Laura Stigger

Leogang – Dem starken sechsten Rang in der Team-Staffel folgte gestern bei der Mountainbike-WM in Saalfelden-Leogang die Hiobsbotschaft im österreichischen Team: Tirols Jungstar Laura Stigger, Top-Favoritin im U23-Cross-Country-Rennen am Samstag, fällt wegen einer Magen-Darm-Grippe für die gesamten Titelkämpfe aus. „Sie ist zu geschwächt, da macht es keinen Sinn. Sie wird die WM nicht fahren“, sagte Trainer Rupert Scheiber.