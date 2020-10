Kitzbüheler Adler breiten Flügel für siegreichen Heimauftakt aus

Kitzbühel – Zum Saisonstart in Corona-Zeiten herrscht in Vierer-Gruppen am Eis fast Europacup-Modus. Am vergangenen Samstag startete der EC Kitzbühel mit einer 3:5-Niederlage in Feldkirch in die neue Saison, heute hat man im „Rückspiel“ die Möglichkeit, mit einem Sieg auszugleichen.