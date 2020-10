Infrastrukturministerin Gewessler wieder im Büro

Wie Staatssekretär Magnus Brunner (ÖVP) kann auch Infrastruktur- und Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) nach Rücksprache mit den Gesundheitsbehörden wieder in ihr Büro zurückkehren. Ihr Coronatest hatte Dienstagabend ein negatives Ergebnis gebracht, zudem hat sich ihre Kontaktperson, der Corona-positive Mitarbeiter aus Brunners Büro, mittlerweile als nicht infektiös herausgestellt.

Ab Donnerstag nimmt Gewessler auch wieder Termine wahr, teilte ihr Sprecher der APA mit. Gewessler hatte sich am Dienstag in Selbstisolation begeben. Im Umfeld der Regierung hatten seit Montag reihenweise Coronatests stattgefunden, weil ein enger Mitarbeiter des Kanzlers infiziert ist.

Zuvor konnte Staatssekretär Magnus Brunner am Mittwoch seine Quarantäne beenden und ins Infrastrukturministerium zurückkehren. Das teilte seine Sprecherin der APA mit. Der positiv auf Covid-19 getestete Mitarbeiter, mit dem er Kontakt hatte, sei „nicht infektiös“, wie sich in weiteren Tests ergeben habe. Brunner werde nach Absprache mit den Gesundheitsbehörden daher vom Home-Office wieder an seinen Arbeitsplatz ins Ministerium zurückkehren.