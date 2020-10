Hektische Aktivitäten eines kranken Präsidenten: Trump schwer zu bremsen

Die Debatte war für den frühen Abend (Ortszeit) in Salt Lake City angesetzt. Für neuen Stoff hatte im Vorfeld wieder einmal der Präsident via Twitter gesorgt. Am Dienstag (Ortszeit) gab er zunächst bekannt, dass es bis zur Wahl keine weiteren Verhandlungen mit den Demokraten über ein Corona-Hilfspaket mehr geben werde, was umgehend für Turbulenzen an den Börsen sorgte. Wenige Stunden später forderte er aber, ihm einzelne Maßnahmen, die Teil des Hilfspakets sein sollten, umgehend zur Unterschrift vorzulegen.