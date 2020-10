Schuldspruch gegen Chef griechischer rechtsextremer Partei

Der Gründer der griechischen Neonazi-Partei Goldene Morgenröte, Nikolaos Michaloliakos, ist wegen Führung einer kriminellen Vereinigung schuldig gesprochen worden. Ein Gericht in Athen verkündete den Schuldspruch am Mittwoch nach fünfjähriger Prozessdauer. Tausende Menschen vor dem Gerichtsgebäude reagierten mit Jubelrufen.

In dem seit fünf Jahren laufenden Prozess um den Mord an einem linksgerichteten Rapper stehen neben Parteichef Michaloliakos fast 70 weitere Angeklagte vor Gericht. Neben dem Mord werden den Angeklagten weitere Gewalttaten und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung zur Last gelegt.