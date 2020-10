Begegnungszone am Scheideweg: Der Innsbrucker Gemeinderat im Livestream

Innsbruck – Wohnen, Verkehr und ein Abwahlantrag – die Themen, die auf der Tagesordnung der heutigen Gemeinderatssitzung in Innsbruck stehen, versprechen wieder Spannung und Unterhaltung. Wer mag, kann sich das Spektakel via Livestream ins Wohnzimmer holen (Beginn 10 Uhr).

Die Bekämpfung von Leerstand in Innsbruck ist angesichts des enormen Drucks am Innsbrucker Immobilienmarkt ein politischer Dauerbrenner – und nur schwer in Angriff zu nehmen. Das Problem beginnt schon bei der Leerstandserhebung, die aufgrund rechtlicher Hürden nicht vollständig und detailliert möglich ist. Im Februar diesen Jahres ließ Bürgermeister Georg Willi (Grüne) den Stromverbrauch analysieren. Basierend auf diesen Daten erklärte Willi, dass es „einen harten Kern“ von rund 2000 Wohnungen gibt, die seit mindestens zwei Jahren leer stehen. Der tatsächliche Leerstand (inklusive kurzfristigem) dürfte freilich deutlich höher sein.