Ungewöhnliche Übergangslösung: Rätselraten um Steinkörbe in Wörgl

Wörgl – Welchen Sinn haben die Körbe voller Steine in der oberen Bahnhofstraße ? Eine Frage, die sich viele Wörgler in den vergangenen Tagen stellten. Sind sie eine Tempobremse, dienen sie als Verschönerungsversuch oder sollen sie Pkw daran hindern, hier auf dem Gehsteig zu parken? Die Folge war auf alle Fälle Kopfschütteln und ein Wörgler bezeichnete in einer E-Mail die Körbe als eine „allgemein die Sicherheit gefährdende Maßnahme, die nicht nur für meinen Geschmack an einen Schildbürgerstreich erinnert“.

Die Stellungnahme von Bürgermeisterin Hedi Wechner hätte wohl niemand erwartet: Es geht im Prinzip um Straßenschäden und daraus resultierende große Pfützen. Da hier der Gehsteig abgeschrägt ist, wird er als Fahrbahn genauso wie als Parkplatz zweckentfremdet, so die sinngemäße Antwort auf eine Anfrage der TT aus dem Stadtamt. Dadurch kam es zu Absenkungen, in denen sich Pfützen bilden. Wenn dann Autos mit entsprechender Geschwindigkeit durchbrausen, „wird die Fassade einiger Häuser angespritzt und verschmutzt“, erklärt die Stadtchefin. Um das Regenwasser dem nächstgelegenen Einlaufschacht zuleiten zu können, müsse der Gehsteig angehoben werden, teilt sie weiters mit.

Auf alle Fälle ist es zugleich eine Tempobremse, was für die bürgerlichen Listen (ÖVP, Junge Wörgler, Team Wörgl) in der Stadt auch dringend notwendig erscheint. Sie verlangen in einem Gemeinderatsantrag gegen die Raser die Radarkameras zu erneuern, mehr Polizeipräsenz und bauliche Maßnahmen in allen Straßen, in denen viele Fußgänger unterwegs sind. Ob die Steinkörbe dazuzählen, war gestern nicht zu erfahren. (wo)