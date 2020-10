Algenblüte färbt den Tristacher See: Bis auf Weiteres gesperrt

Verantwortlich dafür ist eine Blüte der Burgunderblutalge (Cyanobakterium Planktothrix rubescens). „Diese kommt weltweit vorwiegend in der gemäßigten Zone vor und ist in einer Vielzahl von Tiroler Seen anzutreffen. Bei passenden klimatischen Umweltbedingungen, vor allem im Herbst und Winter, bildet sie rötliche Aufrahmungen“, erklärt Ellen Schafferer vom Institut H&S Limnologie in Innsbruck, das von der Stadt Lienz mit der Ursachenforschung beauftragt worden war. Dauerhaft werde das Phänomen am See aber nicht zu sehen sein. „Erfahrungsgemäß gehen die Aufrahmungen innerhalb weniger Wochen zurück.“