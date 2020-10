Italien verlängert Corona-Ausnahmezustand bis 31. Jänner

Die Abgeordnetenkammer in Rom hat am Mittwoch mit 253 Stimmen und drei Gegenstimmen einen Antrag der italienischen Regierung auf Verlängerung des Ausnahmezustands infolge der Coronavirus-Epidemie bis zum 31. Jänner 2021 angenommen. Die Oppositionsparteien beteiligten sich aus Protest nicht an der Abstimmung. Am Dienstag hatte bereits der Senat dem Antrag grünes Licht gegeben. Damit hat die Regierung auch in Zukunft besondere Vollmacht im Kampf gegen die Epidemie.