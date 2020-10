Römische Fundstücke bei Wiener U5-Baustelle entdeckt

In Wien sind bei Grabungen an der künftigen U5-Station „Frankhplatz“ Reste aus fast 2.000 Jahren Stadtgeschichte entdeckt worden. So wurden von der Stadtarchäologie Fundamente unter anderem eines römischen Gebäudes sowie mittelalterliche Keller freigelegt. Auch Mauern der - vergleichsweise jungen, aber ebenfalls bereits verschwundenen - Alser Kaserne sind dort derzeit zu bewundern. Zu den bemerkenswertesten Einzelfunden gehört ein römisches Gefäß zur Käseproduktion.