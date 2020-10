Mann eröffnete mit falschen Identitäten mehrere Scheinfirmen

Unter neun falschen Identitäten soll ein 55-Jähriger seit 2014 immer wieder Scheinfirmen in der Baubranche angemeldet, Arbeiter angestellt, aber keine Abgaben an den Sozialversicherungsträger entrichtet haben. Wenn ihm die Behörden zu lästig wurden, schickte er die Firmen in den Konkurs und tauchte unter. Die Sozialversicherungsträger blieben auf den Kosten sitzen. 500.000 Euro soll er sich zumindest auf diese Weise „erspart“ haben. Im Juli wurde er festgenommen.