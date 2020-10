Immer wieder verstecken sich Illegale – vom Fahrer unbemerkt – in Lkw-Anhängern, um Grenzkontrollen zu entgehen. Die Polizei untersucht die Transit-Lkw deshalb wie hier am Brenner stichprobenweise.

Wörgl – Hunderte Kommentare, tausendfach geteilt und zigtausendmal abgespielt – ein am Dienstagabend in diversen sozialen Netzwerken veröffentlichtes Video hat gestern weite Kreise gezogen. Der etwas über zwei Minuten lange Clip zeigt einen Lkw des Tiroler Logistikunternehmens Berger auf einem Autobahnparkplatz in Frankreich.