Ermittlungen gegen Casinos-Chefin Glatz-Kremsner

Die Casinos-Generaldirektorin zeigte sich am Mittwoch in einer Stellungnahme gegenüber der APA „erschüttert“. Sie könne aber die heute „den Medien zugespielten Behauptungen“ nicht kommentieren, da sie aktuell noch keine offizielle Mitteilung der Staatsanwaltschaft erhalten habe. „Selbstverständlich“ werde sie aber die Behörden bei der restlosen Aufklärung unterstützen.

Die Opposition hingegen verlangte Konsequenzen. Für die Freiheitlichen ist Glatz-Kremsner ablösereif. Der mehrfache Verdacht der Falschaussage habe eine „logische Konsequenz: ihre Ablöse“, findet FPÖ-Fraktionsführer im Ibiza-Untersuchungsausschuss, Christian Hafenecker. Ähnlich der SPÖ-Fraktionsführer im U-Ausschuss, Jan Krainer, der nun den Casag-Aufsichtsrat gefordert sah. Dieser müsse zusammentreten und die Frage beantworten, ob Glatz-Kremsner an der Spitze der Casinos noch tragbar sei. Die NEOS wiederum kündigten an, in der heutigen Sondersitzung erneut einen Antrag auf Abberufung von Schmid zu stellen. „Im Öbag-Reich von Alleinvorstand Schmid wurde und wird offenbar gepackelt und gedealt, was das Zeug hält“, so NEOS-Abgeordneter Helmut Brandstätter.