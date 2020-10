Steinmetzkunst und Buchbinden nun immaterielles Kulturerbe

Die UNESCO hat Steinmetzkunst und -handwerk sowie das Buchbinden auf die Liste des immateriellen Kulturerbes in Österreich gesetzt. Insgesamt wurden am Mittwoch neun österreichische Traditionen neu in das nationale Verzeichnis aufgenommen. In Österreich gibt es laut Wirtschaftskammer 97 aktive Buchbinderunternehmen, wovon ein guter Teil die handwerkliche Herstellung und Veredelung von Büchern pflege. Außerdem gibt es aktuell 820 Mitglieder des Berufszweigs der Steinmetzkunst.