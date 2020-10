Zu Putins 68. Geburtstag: Russland testet neue Rakete

Am 68. Geburtstag von Präsident Wladimir Putin hat Russland den erfolgreichen Test einer neuen Hyperschallrakete bekannt gegeben. Die Rakete vom Typ „Zirkon“ sei am Dienstag von der Fregatte „Admiral Gorschkow“ im Weißen Meer auf ein Ziel in der Barentssee abgefeuert worden, berichtete der Chef des russischen Generalstabs, Waleri Gerassimow, am Mittwoch dem Präsidenten laut einer Mitteilung des Kreml.