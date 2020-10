Aufregung um Auftritt von Milli-Görüs-Präsident in Linz

Im Festsaal des Neuen Rathauses soll am Sonntag die Generalversammlung der Austria Linz Islamischen Föderation (Alif) stattfinden. Als Gast wird Milli-Görüs-Präsident Kemal Ergün angekündigt. Dessen Islamische Gemeinschaft Milli Görüs (IGMG) wird laut einem Bericht des „Oö. Volksblatt“ in Deutschland als „verfassungsfeindliche Organisation“ gelistet. Das erhitzt die Gemüter der heimischen Politik.

Peter Binder, SPÖ-Landtagsabgeordneter und Sprecher der zuständigen Stadträtin Regina Fechter, wies gegenüber der APA darauf hin, dass Rathäuser und Volkshäuser dafür da seien, dass Vereine Veranstaltungen abhalten dürfen. „Wir haben uns ein Regulativ gegeben - mit allen Parteien gemeinsam im Linzer Gemeinderat abgesegnet -, dass wir prüfen und der Festlegung des österreichischen Verfassungsschutzes und der Polizei folgen“. Die Alif in Linz sei anders zu sehen als die IGMG in Deutschland. Man tue sich hart, wenn man die Beurteilung ausländischer Behörden einbeziehen müsse. Wenn Ergün vom europäischen Verfassungsschutz verfolgt würde, müsse ein Einreiseverbot bestehen. „Mir muss nicht alles gefallen, was er sagt“, so Binder, aber dass er reden dürfe, sei Demokratie.