Einzige TV-Debatte der US-Vizepräsidentschaftskandidaten

Donald Trumps Stellvertreter Mike Pence und die Vize-Kandidatin seines demokratischen Herausforderers Joe Biden, Kamala Harris, sind weniger als vier Wochen vor der US-Präsidentenwahl in ihrer einzigen TV-Debatte aufeinander getroffen. Am Beginn des rund 90 Minuten langen Streitgesprächs in Salt Lake City im US-Staat Utah stand die Corona-Pandemie - insbesondere wegen der Infektion von US-Präsident Trump.