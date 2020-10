Auch in der Länderkammer muss Blümel „dringlich“ ran

Gernot Blümel (ÖVP) hat es im Finish des Wien-Wahlkampfs weiter nicht leicht. Wurde der ÖVP-Spitzenkandidat zu Wochenbeginn von einem positiven Coronatest im Kanzleramt gebremst und musste er am Mittwoch auf Wunsch der FPÖ im Nationalrat zu einer „Dringlichen Anfrage“ anreisen, bleibt dem Finanzminister nun auch ein Besuch der Länderkammer nicht erspart. Die SPÖ bittet ihn „dringlich“ in den Bundesrat. Sie will wissen, wie Blümel die Gemeindefinanzen in Balance bringen will.