Erste Fotoausstellung zum Corona-Lockdown in Italien

In den Kapitolinischen Museen in Rom ist am Mittwochabend Italiens Fotoausstellung zum Thema Corona-Lockdown eröffnet worden. Organisiert wurde die Schau vom Auslandspresseklub in Rom. 70 Bilder von 30 Fotografen aus verschiedenen Ländern der Welt sind von Donnerstag bis zum 1. November im Palazzo dei Conservatori in den Kapitolinischen Museen zu sehen.