Erneut nächtliche Raketenangriffe auf Stepanakert

Die Hauptstadt der von Armeniern bewohnten, von Armenien kontrollierten, aber zu Aserbaidschan gehörenden Region Berg-Karabach ist in der Nacht auf Donnerstag erneut Ziel zahlreicher, aserbaidschanischer Raketenangriffe gewesen. Die ganze Nacht über ertönten in Stepanakert in regelmäßigen Abständen Alarmsirenen, gefolgt von Explosionen. Die Zahl der Opfer und das Schadensausmaß waren zunächst unklar. Wie in der Nacht zuvor schlugen die Salven fast stündlich ein.

Das aserbaidschanische Verteidigungsministerium warf am Donnerstag in der Früh den armenischen Kämpfern vor, in der Nacht und am Morgen von Zivilisten bewohnte Gebiete auch im Kernland Aserbaidschans angegriffen zu haben. Betroffen gewesen seien Gebiete in Barda, Agcabadi, Goranboy, Tartar und Agdam. Es gebe Tote und Verletzte, erklärte das Ministerium.