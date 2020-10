Menschenrechtlerin Mohammadi im Iran freigelassen

Die iranische Menschenrechtlerin Nargess Mohammadi ist freigelassen worden. Ein Sprecher der Justizbehörde in Sanjan im Nordwesten des Iran bestätigte am Donnerstag die Haftentlassung der 48-Jährigen. Mohammadi war wegen Propaganda gegen das islamische Regime im Iran zu zehn Jahren Haft verurteilt worden, kam jedoch bereits nach achteinhalb Jahren frei, so der Sprecher laut Nachrichtenagentur Tasnim.