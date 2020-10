Pinault-Museum in Paris öffnet schon im Jänner

Das neue Museum des französischen Modemilliardärs François Pinault in Paris wird früher als geplant eröffnen. Wie die Pressestelle am Donnerstag bestätigte, soll das Museum nun am 23. Jänner 2021 in Betrieb genommen werden. Die Eröffnung des Kunsttempels in der für über 160 Millionen Euro umgebauten Bourse de Commerce (Handelsbörse) war zuletzt für das Frühjahr 2021 angekündigt.