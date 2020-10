Abzug aller US-Soldaten aus Afghanistan bis Weihnachten

US-Präsident Donald Trump hat in Aussicht gestellt, die letzten in Afghanistan verbliebenen US-Soldaten bereits bis Weihnachten abzuziehen. „Wir sollten die kleine verbleibende Zahl unserer mutigen, in Afghanistan dienenden Männer und Frauen bis Weihnachten zu Hause haben!“, schrieb Trump auf Twitter. Anfang August hatte das US-Verteidigungsministerium angekündigt, die Zahl der US-Soldaten am Hindukusch von derzeit 8.600 bis November auf 5.000 zu senken.

Der Nationale Sicherheitsberater Robert O‘Brien sagte nun bei einer Veranstaltung der University of Nevada in Las Vegas, die USA wollen ihre Truppenstärke in Afghanistan bis Anfang kommenden Jahres auf rund 2.500 reduzieren. Die USA haben momentan weniger als 5.000 Soldaten in dem Bürgerkriegsland, in dem die radikal-islamischen Taliban immer wieder Anschläge verüben. Als Trump Anfang 2017 sein Amt antrat, waren noch mehr als 10.000 Soldaten in Afghanistan stationiert.