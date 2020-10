Frau in Abbruchhaus getötet - Schuldspruch in Korneuburg

Mit einem rechtskräftigen Schuldspruch wegen Mordes hat am Donnerstag in Korneuburg der Prozess gegen einen 57-Jährigen geendet. Der Mann soll in einem Abbruchhaus in Himberg (Bezirk Bruck a. d. Leitha) gelebt und dort im Jahr 2015 seine Mitbewohnerin erstochen haben. Der ungarische Staatsbürger sitzt bereits eine lebenslange Haftstrafe ab, zu der er 2016 wegen Mordes an seiner damaligen Partnerin verurteilt worden war.