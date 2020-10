Kufsteiner Lernhaus für 14 Millionen Euro vollendet

Blumengrüße für die Leiterinnen in einem der Spielräume: (V. l.) Peter Borchert (Kufstein Immobilien GmbH), Ursula Gramshammer (Dir. VS), LR Johannes Tratter, Marina Vinciguiera (Leitung KiGa) und BM Martin Krumschnabel verschafften sich einen Überblick über die Räumlichkeiten.

Kufstein – Leben, Licht und Bewegung – diese drei Faktoren sollten das neue Schulzentrum im Kufsteiner Ortsteil Sparchen prägen. Stolze 14 Mio. Euro nahmen Stadt, Land und Bund dafür in die Hand. Gestern wurden die neuen Räumlichkeiten nach zweijähriger Bauphase in Corona-bedingt kleinem Rahmen offiziell eröffnet.

„Aus drei mach eins“, fasste Peter Borchert, Geschäftsführer der stadteigenen Kufsteiner Immobilien GmbH, zusammen, was in den vergangenen Jahren mit viel Vorlaufzeit und noch mehr Geld umgesetzt wurde: Die Berufsschule wurde ins Innotech ausgesiedelt, die Polytechnische Schule bei der Mittelschule am Fischergries errichtet. Für besagte 14 Mio. Euro (1,38 Mio. Euro Land, 630.000 Euro Bund, Rest Gemeinde) können sich nun die Volksschule und der Kindergarten Sparchen II auf 5500 Quadratmetern ausbreiten.