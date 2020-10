Kufstein pocht auf Tempo 80 auf Teil der Inntalautobahn

Tempo 100 auf der Autobahn ist in Kufstein ein umstrittenes Thema. In einem Antrag wird ein Achtziger im Stadtgebiet verlangt.

Kufstein – Runter vom Gas auf der Inntalautobahn zwischen Staatsgrenze und Kufstein Süd. So lautet die Forderung des Kufsteiner Gemeinderats – zwar nicht einstimmig, aber zumindest mehrheitlich beschlossen. Hintergrund ist die Lärmentwicklung in mehreren Stadtteilen (die TT berichtete). ÖVP und Gemeinsame Kufsteiner Liste (GKL) wollten noch abwarten, bis alle Lärmschutzmaßnahmen der Asfinag fertiggestellt sind. „Außerdem ist der Antrag so nicht umsetzbar“, sagte VP-Vizebürgermeister Hannes Rauch. Die Mehrheit der Mandatare wollte aber ganz unabhängig davon Tempo 80 für Pkw und 60 für Lkw auf der rund vier Kilometer langen Strecke. Treibende Kraft war Stadtrat Stefan Hohenauer (Parteifreie), der von einer Lärmminderung von rund zwei Dezibel sprach.