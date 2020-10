Hopfgarten, Innsbruck –Die Pletzer-Gruppe ist mit Hotels und Seilbahnen sowohl in Tirol als auch in Bayern tätig – mit in Corona-Zeiten „skurrilen und absurden Folgen“, wie Geschäftsführer Manfred Pletzer gegenüber der TT betont. So brauchte Pletzer für eine Pressekonferenz in Bayrischzell (hier hat die Gruppe ein neues 270-Betten-Hotel und mit dem Sudelfeld mit 30 Pistenkilometern Deutschlands größtes Skigebiet) als Tiroler einen Passierschein.