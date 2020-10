„Ein Viertel der positiv Getesteten ist nicht infektiös“, erklärte am Dienstag im TT-Studio der Leiter des Department für Innere Medizin an der Klinik Innsbruck, Günter Weiss. Von den derzeit knapp 900 positiv getesteten Personen in Tirol kann also ein Viertel das Virus höchstwahrscheinlich gar nicht weitergeben. Um sicherzugehen, könnten entsprechende Tests gemacht werden, sagt Weiss.