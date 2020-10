Schramböck schließt Lockdown nicht aus

Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) schließt einen zweiten „Lockdown“ wegen der Coronakrise nicht aus. „Ich habe keine Glaskugel. Israel hätte sich auch nicht gedacht, dass es dazu kommen wird“, so Schramböck dazu am Donnerstsag in der „Kleinen Zeitung“. Das Gesundheitsministerium hatte Gerüchte über einen zweiten Lockdown zuletzt dementiert. Die NEOS reagierten „schockiert“ auf die Aussage Schramböcks, die FPÖ warnte vor dem „Todesstoß für tausende Betriebe“.

Schramböck verband ihre Warnung vor einem zweiten Lockdown mit der neuerlichen Forderung an Wien, eine frühere Sperrstunde für Lokale einzuführen. „Wien strahlt aus auf ganz Österreich. Die Verantwortung ist in der Hauptstadt zu suchen“, sagte die Ministerin. Tatsächlich liegt Wien mit 150 bestätigten neuen Fällen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen an der Spitze. Aber auch die westlichen Bundesländer Tirol und Vorarlberg liegen mit 76 Fällen deutlich über der für die deutsche Reisewarnung ausschlaggebenden Grenze (50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen).