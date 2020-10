Zweites TV-Duell Trump-Biden wird virtuell ausgetragen

Das zweite TV-Duell zwischen Donald Trump und Joe Biden wird angesichts der Coronavirus-Infektion des US-Präsidenten virtuell ausgetragen. Dies diene dazu, „die Gesundheit aller Beteiligten zu schützen“, erklärte die für die Debatten zuständige Kommission am Donnerstag. Demnach werden der Amtsinhaber und sein Herausforderer der Demokraten an unterschiedlichen Orten sein, wenn die Debatte am Donnerstag nächster Woche (15. Oktober) geführt wird.