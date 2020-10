Abzug aller US-Soldaten aus Afghanistan bis Weihnachten

US-Präsident Donald Trump will die letzten in Afghanistan verbliebenen US-Soldaten bereits bis Weihnachten abziehen. „Wir sollten die kleine verbleibende Zahl unserer mutigen, in Afghanistan dienenden Männer und Frauen bis Weihnachten zu Hause haben!“, twitterte Trump. Dies würde den zwischen den USA und den Taliban vereinbarten Truppenabzug deutlich beschleunigen. Trump hatte in den vergangenen Jahren immer wieder erklärt, er wolle „den endlosen Kriegen“ ein Ende bereiten.