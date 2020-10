Vereinahmte Volkslieder: „Quellmalz" im Auftrag der SS auf Südtirol-Expedition

Innsbruck – Der klingende Name Quellmalz und die Sammlung Quellmalz sind südlich des Brenners vielen ein Begriff: Dr. Alfred Quellmalz dokumentierte zur Zeit der Option rund um das Jahr 1940 mit seinem Magnetofon Südtiroler Volkslieder und Bräuche. Dass er das im Auftrag von SS-Chef Heinrich Himmler als Erforschung des „volksdeutschen Ahnenerbes“ auf der Suche nach dem so genannten „Urdeutschen“ tat, ist dagegen weniger bekannt.

Die Person Quellmalz mit ihrer Vereinnahmung der Volkslieder bildet den Ausgangspunkt des Films für Regisseur Mike Ramsauer: „Alfred Quellmalz war ja schon vor der NS-Zeit Musikwissenschafter. Durch den Nationalsozialismus hat er Karriere machen können. Für ihn war das eine Weggabelung, er hätte sich eigentlich mit dem Nationalsozialismus nicht so verbandeln müssen. Nach dem Krieg dann hat Quellmalz in dieser Sammlung auch einen Wert für sich selber gesehen. Und in Südtirol war das genau die Zeit der Bombenjahre, als diese Südtiroler Identität total wichtig war. Da waren Quellmalz und seine Tonbandaufnahmen plötzlich sehr gefragt.“