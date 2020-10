Donald Trump lehnt virtuelles TV-Duell mit Joe Biden ab

US-Präsident Donald Trump will wegen einer Änderung des Formats am zweiten TV-Duell gegen seinen demokratischen Herausforderer Joe Biden nicht teilnehmen. Der Wechsel zu einem virtuellen Format sei „inakzeptabel“, so der republikanische Amtsinhaber. „Ich werde meine Zeit nicht mit einer virtuellen Debatte verschwenden.“ Eigentlich sollte das Duell am Donnerstagabend kommender Woche über die Bühne gehen. Der Termin ist wegen der Corona-Erkrankung Trumps umstritten.

Unmittelbar zuvor hatte die zuständige unabhängige Kommission CPD angekündigt, die Debatte werde aus Gründen des Gesundheitsschutzes nicht als persönliches Gegenüber stattfinden. Die beiden Kandidaten sollten demnach an unterschiedlichen Orten auftreten und online zusammengeschaltet werden. Moderator und Gäste hingegen sollten wie geplant in Miami im US-Staat Florida zusammenkommen.

Trump will schon bald wieder große Wahlkampfveranstaltungen abhalten. Am liebsten wolle er noch am Donnerstagabend eine Veranstaltung machen, sagte er in einem telefonischen Interview mit dem Fernsehsender Fox Business. Er sei überzeugt, dass er nicht mehr ansteckend sei. Er fühle sich „perfekt“, sagte Trump. Trumps Leibarzt Sean Conley hatte am Mittwoch erklärt, Trump habe seit mehr als 24 Stunden keine Symptome einer Covid-19-Erkrankung mehr. Seine Werte seien im Bereich des normalen Spektrums „stabil“. Der 74-Jährige war am Montagabend nach einem dreitägigen Klinikaufenthalt ins Weiße Haus zurückgekehrt.