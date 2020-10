Campino mit neuem Buch: Bekenntnisse eines Fußball-Süchtigen

Dauerkarteninhaber Campino fliegt für möglichst viele Heimspiele nach Liverpool. Hier war er beim Champions-League-Spiel gegen die Bayern live dabei. © imago sportfotodienst

Düsseldorf – Als der FC Liverpool im Jahr 2018 das Champions-League-Finale gegen Real Madrid verlor, tauchte ein Video auf, in dem Coach Jürgen Klopp beschwipst mit Sänger Campino von den Toten Hosen über den Henkelpott sang: „Wir holen ihn nächstes Jahr zurück.“ Spätestens dann war für alle klar: Neben der Musik ist Fußball Campinos große Liebe.

Nun ist der Sänger und Schauspieler um eine Profession reicher: Er ist nun auch Buchautor. Campino (58), bürgerlich Andreas Frege, hat mit seinem Debüt „Hope Street – wie ich einmal englischer Meister wurde“ eine mehr als 350 Seiten starke Autobiografie vorgelegt.

Tourpläne der Toten Hosen sind mit dem Liverpool-Spielplan seit Jahren abgestimmt. © AFP

Anekdotenreich berichtet er von seiner Kindheit als eines von sechs Geschwistern in Düsseldorf, wo er als Kleinkind beinahe aus dem fünften Stock gefallen wäre – und von den weiteren Jahren im Eigenheim in der Vorstadt Mettmann. Seine englische Mutter war Lehrerin, sein Vater Richter und treues CDU-Mitglied. Als er ihm beim Zündeln einmal den Schreibtisch in Brand steckte, habe er eine Tracht Prügel bezogen, verrät Campino.

Der staunende Leser erfährt, dass Campino als Kind allein auf einer Wiese seiner Tante in England stand und die Fahne, den Union Jack, für Königin Elizabeth II. schwenkte – die Monarchin habe sekundenlang zurückgewunken, als sie mit der königlichen Jacht „Britannia“ das Ufer-Grundstück und den kleinen Andreas passierte.

TT-ePaper testen und eine von 150 Jahres-Vignetten gewinnen Die Zeitung kostenlos digital abrufen, das Testabo endet nach 4 Wochen automatisch. Jetzt teilnehmen Ich bin bereits Abonnent

Auch in Düsseldorf ist er oft im Stadion: 2012 jubelte er über den Bundesliga-Aufstieg der Fortuna

Campino erklärt die in seiner Kindheit verankerte besondere Beziehung zum Königreich und dass seine Karriere als aktiver Fußballer beim TSV Metzkausen nur zwei Jahre währte – und recht kläglich auf der Ersatzbank endete.

Etwa in dieser Zeit begann seine Leidenschaft für den FC Liverpool. Oder sollte man besser sagen: Sucht? Denn Dauerkarteninhaber Campino fliegt nicht nur für möglichst viele Heimspiele nach Liverpool, sondern verfolgt auch nahezu jedes sonstige Spiel seiner Mannschaft an einem Bildschirm – und sei es auf der Bühne mit einem eigens dafür bereitgestellten Monitor – während der Auftritte mit den Toten Hosen.

Tourpläne und sonstige Engagements müssen seit Jahren mit dem Spielplan der Premier-League-Mannschaft abgestimmt werden. Campino pellt sich in aller Herrgottsfrühe in New York aus dem Bett, um trotz Zeitverschiebung in einem Pub ein Spiel seiner „Reds“ zu sehen.

Nach seiner Rückkehr aus den USA steigt er am Frankfurter Flughafen gleich – trotz Kopfschmerzen und Jetlag – in einen Flieger nach Neapel, um dort ein Auswärtsspiel der Liverpooler live im Stadion zu verfolgen.

Über jedes normale Ligaspiel des FC Liverpool erfährt der Leser in dem Buch mehr als über Campinos eigene Hochzeit in New York: ein scheinbar belangloses Intermezzo zwischen zwei Liverpool-Spielen. Wenn er mit Tausenden die letzten Kilometer zu einem Stadion zu Fuß zurücklege, weil ein Stau alles lahmgelegt habe, dann sei er glücklich, bekennt er.

Das Spiel gegen die Bayern ist ebenso ein Pflichttermin für den Sänger.

Als Auswärtsfan lebe er gefährlich, berichtet Campino augenzwinkernd: So sei er zwar in Neapel den nicht minder fanatischen neapolitanischen Fans entronnen, dann aber am Flughafen nach dem Spiel beinahe von 100 aggressiven deutschen Rentnern gelyncht worden.

Aber wenn der FC Liverpool verliert, kann es sein, dass der Deutsch-Brite die Contenance verliert und so sehr gegen einen Mülleimer tritt, dass er mit gebrochenem Fuß und Gips auf die Bühne muss. Begegnen sollte man ihm besser ebenso wenig, wenn die Übertragung eines Spiels nicht funktioniert.