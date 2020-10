Heimischer Buchmarkt mit Umsatzplus im September

Der österreichische Buchhandel startet mit einem Umsatzplus von 7,9 Prozent gegenüber dem September des Vorjahres in den Herbst. Das teilte der Hauptverband des Österreichischen Buchhandels am Donnerstag mit. Für die bisherige Verkaufsbilanz des Jahres 2020 bedeutet das zwar immer noch ein Minus, allerdings beträgt dieses nun nur noch 5,1 Prozent. Die Editionsform Hardcover/Softcover konnte plus 9,7 Prozent erwirtschaften, das Taschenbuch plus 5,9 Prozent.