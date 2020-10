Trump will abgesagtes TV-Duell um eine Woche verschieben

Nur Stunden nach seiner Absage des für kommende Woche geplanten TV-Duells mit seinem Herausforderer Joe Biden hat US-Präsident Donald Trump nun eine Verschiebung angeregt. Die ursprünglich für den 15. Oktober geplante Debatte solle um eine Woche verschoben werden, um eine direkte Gegenüberstellung der Kandidaten in einem Raum zu ermöglichen, erklärte Trumps Wahlkampfteam am Donnerstagmittag.

Trump hatte das als „inakzeptabel“ bezeichnet und seine Teilnahme abgesagt. „Ich werde meine Zeit nicht mit einer virtuellen Debatte verschwenden“, sagte er in einem TV-Interview. Er ist an Covid-19 erkrankt, wurde drei Tage in einem Militärkrankenhaus behandelt und kehrte am Montag ins Weiße Haus zurück.