Kenin und Swiatek erreichten French-Open-Finale

Alles andere als ein Erfolg der Weltranglisten-Sechsten am Samstag in Paris wäre im Grunde eine Sensation. Andererseits hat Swiatek im Turnierverlauf erst 23 Games und noch keinen Satz abgegeben. Die Weltranglisten-54. ist die erste polnische Finalistin in Roland Garros in der Profi-Ära bzw. seit 1968. „Ich bin überrascht, dass ich es geschafft habe. Aber wenn ich es mir zugetraut habe, dann bei den French Open. Ein Traum ist wahr geworden“, meinte Swiatek. Sie steht auch im Doppel-Halbfinale.