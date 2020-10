Krisenstab-Ausstieg: Hacker spricht von Missverständnis

Der Ausstieg Wiens aus dem Krisenstab ist vielleicht doch nicht in Stein gemeißelt: Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) hat am Donnerstagabend in einer Aussendung angekündigt, am Freitag persönlich an der Sitzung des unter der Ägide des Innenministeriums organisierten Krisenstabes SKKM teilzunehmen. „Um die heutigen Missverständnisse in den Aussendungen des Innenministeriums aufzuklären“, wie Hacker betonte.