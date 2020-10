Corona-Ampel: Zehn neue orange Bezirke, keiner rot

Die Ampel-Kommission hat weiter keinen Bezirk auf Rot geschaltet. Entsprechende Spekulationen im Vorfeld erwiesen sich als unrichtig. Allerdings wurden zehn Bezirke von Gelb auf Orange hoch gestuft. Neunkirchen ist dafür jetzt nur noch gelb. Gesamt sind jetzt 30 Bezirke gelb. Zuvor war in Österreich ein Rekordwert von 1.209 bestätigten SARS-CoV-2-Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden verzeichnet worden.

Gemäß den der APA vorliegenden Ergebnissen sind die neuen orangen Bezirke Güssing (Burgenland), Völkermarkt (Kärnten), Bruck an der Leitha (Niederösterreich), Innsbruck-Land (Tirol), Linz-Stadt, Wels-Stadt, Linz-Land, Vöcklabruck, Gmunden und Rohrbach (alle Oberösterreich), wobei die beiden letzteren wie Völkermarkt vergangene Woche noch Grün waren.

Notwendig sei die Konsequenz bei den „nun ermöglichten Regionalmaßnahmen in Bezirken mit erhöhtem Risiko - punktgenau abgestimmt auf das regionale Ausbreitungsgeschehen“, so der Ressortleiter. Zudem kündigte Anschober die „Contact Tracing-Task Force“ an, zu deren Bildung die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) beauftragt wurde. Bisher 60 ausgebildete Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sollen Bundesländer bei Bedarf unterstützen. Voraussichtlich dieses Wochenende soll bereits der Support der Wiener Gesundheitsbehörden starten, bei der Rekrutierung wurde auf Mehrsprachigkeit geachtet.