Entführter italienischer Missionar in Mali befreit

Di Maio dankte den italienischen Geheimdiensten, die für die Befreiung der beiden gekidnappten Italiener gearbeitet haben. Der lombardische Priester Maccalli, der elf Jahre lang im Südwesten des afrikanischen Staates Niger als Missionar gedient hatte, wurde im September 2018 von einer bewaffneten Gruppe aus seiner Gemeinde in Bamoanga in Niger entführt. Acht bewaffnete Motorradfahrer betraten die Ortskirche. Sie griffen den Priester an und entführten ihn, dann gingen sie mit ihm zurück an die Grenze zu Burkina Faso. Vermutet wird, dass Maccalli von Jihadisten gekidnappt wurde.