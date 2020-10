Kranführer stirbt in Bregenz bei Arbeitsunfall

Bei einem Unfall auf einer Baustelle in Bregenz ist am Donnerstagnachmittag ein 37-jähriger Mann ums Leben gekommen. Der Mann war bei der Errichtung eines Hochregallagers mit Kranarbeiten beschäftigt. Dabei betrat er gegen 16.20 Uhr, ohne dazu berechtigt zu sein, das noch nicht fertiggestellte Dach des Hochregallagers. Beim Rückwärtsgehen übersah der Mann eine Ausnehmung und stürzte in die Tiefe, berichtete die Polizei.