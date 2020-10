Tote bei Gang-Gewalt in philippinischem Gefängnis

Bei Zusammenstößen rivalisierender Gangs in einem Gefängnis auf den Philippinen sind neun Menschen ums Leben gekommen. Die Gewalt ist Freitag in der Früh ausgebrochen, als die meisten Gefangenen noch geschlafen hätten, sagte der Chef der Gefängnisbehörde, Gabriel Chaclag. Wer mit dem Streit begonnen habe, sei noch unklar. Erst nach einer Stunde hätten die Kontrahenten getrennt werden können. Die Beteiligten wurden in Isolationshaft genommen.