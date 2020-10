Außenminister von Armenien und Aserbaidschan in Moskau

Im Konflikt um die Kaukasus-Region Berg-Karabach kommen die Außenminister von Armenien und Aserbaidschan auf Einladung Russlands am Freitag in Moskau zusammen. Die Regierungen in Eriwan und Baku hätten die Teilnahme ihrer Minister bestätigt, sagte eine Sprecherin des russischen Außenministeriums, wie die Nachrichtenagentur RIA meldete.