Umweltanwalt blitzt mit Beschwerde gegen Deponie in Auracher Viertel ab

Aurach – Es gibt wohl keinen Ortsteil in ganz Österreich, wo sich Millionenvilla an Millionenvilla drängt, wie Kochau in Aurach. Die Siedlung im Kitzbüheler Nachbarort ist bei Reich und Schön beliebt wie keine andere. Nun soll ein weiteres millionenschweres Projekt dazukommen. Eine Gruppe rund um Christian Harisch hat ein Grundstück in dem Ortsteil gekauft, das bestehende Haus abgerissen und nun werden drei neue Gebäude errichtet.