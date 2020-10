Aufschrei nach gewaltsamen Tod von Kleinkind in Pakistan

Im Nordwesten Pakistans hat der gewaltsame Tod eines Kleinkinds zu einem Aufschrei geführt. Mehrere Verdächtige seien bereits festgenommen worden, teilte die Polizei in der Provinz Khyber-Pakhtunkhwa am Freitag mit. Ein Obduktionsbericht habe ergeben, dass das zweieinhalb Jahre Mädchen aus der Stadt Charsadda vergewaltigt und mit Messerstichen getötet worden sei. Das Kleinkind war am Dienstag verschwunden und wurde am Tag darauf gefunden.